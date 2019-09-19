ابن نافل: «شركة الهلال» طور التأسيس

أكد لـ”الاقتصادية” فهد بن نافل رئيس إدارة نادي الهلال، أن نادي الهلال سيطلق شركة تحت اسم “شركة نادي الهلال”، مشيرا إلى أنها في طور التأسيس.
وقال ابن نافل خلال حضوره حفل رجال الأعمال في غرفة الرياض “الهلال سيدخل العالم التجاري من خلال الشراكات التي تم توقيع عقودها أخيرا، وإن النادي يعمل على تأسيس شركة تحت اسم “شركة نادي الهلال” ويسعى من خلالها إلى تحقيق العائد الاقتصادي المناسب وأن تكون عضوا فعالا في المجتمع الاقتصادي وتحقق أهداف رؤية 2030 في القطاع الرياضي”.
وكان الهلال قد وقع ستة عقود رعاية تتمثل في “إعمار الإماراتية”، “التعاونية”،”فلاي إن”، شركة جاهز، STeam إلى جانب عقد شركة المملكة القابضة. فنيا، عاود الهلال أمس تدريباته بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الاتحاد 3 / 1، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، بينما أدى البقية مرانا اعتياديا ركز على الجانب الفني.
وقسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو اللاعبين إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية ومناورة على جزء من مساحة الملعب، وواصل اللاعب عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا. ويؤدي الفريق اليوم مرانا مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.