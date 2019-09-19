الأهلي يمنح ألفيس وإرفين فرصة أخيرة حتى «الشتوية»

علمت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن أصحاب القرار في النادي الأهلي منحوا الثنائي البوسني ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط وإرفين زوكانوفيتش لاعب خط الدفاع فرصة أخيرة حتى فترة الانتقالات الشتوية، يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي حال عدم تقديمهما المستوى المأمول في المواجهات المقبلة، سيتم اتخاذ قرار بتسريحهما والتعاقد مع ثنائي بديل يحقق الإضافة الفنية المنشودة في الفريق.
ويرى مسيرو النادي الأهلي أنه لا مجال للمجاملة على حساب الفريق في حالة عدم تقديم الثنائي البوسني المستوى المطلوب، وتقديم الإضافة الفنية في الفريق، والاتجاه عن البحث عن أسماء بديلة منذ وقت مبكر، وقبل فترة كافية لحسم هذا الأمر في ظل ضيق الوقت، وتوالي المنافسات خلال الفترة نفسها، مع محدودية الخيارات في التعاقد مع لاعبين مميزين لارتباطهم مع أنديتهم بعد حالة عدم الرضا من قبل مسؤولي النادي على أداء اللاعبين حتى الآن، وستكون المواجهات المقبلة اختباراً حقيقياً للثنائي البوسني.
الجدير بالذكر أن اختيار الثنائي البوسني ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط المقبل من الدوري الكوري وإرفين زوكانوفيتش لاعب خط الدفاع المقبل من الكالتشيو الإيطالي والتوقيع معهما من قبل إدارة النادي الأهلي جاء بتوصية من قبل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الْمُقال، مطلع الأسبوع الحالي.
من جهة أخرى، حرص المدرب الوطني صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، الذي تولّى مهمة الإشراف الفني على الفريق خلفاً للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش على شحذ همم اللاعبين من خلال الاجتماع بهم، قبل انطلاقة الحصة التدريبية، أمس (الأربعاء)، التي أقيمت بعيداً عن وسائل الإعلام والجماهير تحضيراً لمواجهة الفتح، بعد غد (السبت)، في الأحساء، ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطالب مدرب فريق الأهلي المؤقت اللاعبين تقديم كل ما لديهم من جهد وعطاء في المباراة المقبلة، أمام الفتح والعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الوحدة، وقال إن جماهير النادي تثق فيكم، وتنتظر منكم الظهور بالمظهر المشرف في المباريات المقبلة، ابتداء من لقاء الفتح، خصوصاً أن جميع الأسماء الموجودة في القائمة مميزة، وتملك الخبرة الكافية لتجاوز جميع المصاعب.
وينتظر أن تشهد مواجهة الأهلي والفتح، بعد غد (السبت)، المشاركة الأولى للاعب يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، المنضمّ حديثاً لصفوف فريق الأهلي، حيث عمل صالح المحمدي مدرب الفريق على تجهيزه فنياً، من خلال إشراكه في الجمل التكتيكية الخاصة باللقاء مع بقية زملائه اللاعبين خلال التدريبات الماضية في إشارة واضحة للاعتماد عليه خلال المباراة سواء بالدفع به ضمن القائمة الأساسية أو الاستعانة به خلال مجريات اللقاء.