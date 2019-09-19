بغلف يدعم النصر.. وبرنامج خاص لحمد الله

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته واستعداداته لمواجهة الحزم غداً (الجمعة) في الجولة الرابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أجرى الفريق البارحة تدريبه على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، وتركز التدريب في بدايته على النواحي اللياقية قبل ان يخضع مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين لتدريب تكتيكي متنوع من خلال الاعتماد على العرضيات المتحركة والتسديد على المرمى قبل ان يختتم التدريب بمناورة شارك فيها جميع اللاعبين بما فيهم البرازيلي جوليانو والذي تعرض لإصابة في مباراة السد في مفصل القدم جعلته يلتزم العيادة في تدريب اول من أمس في الوقت الذي أبدى الثلاثي عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري ومختار علي جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق في مباراة الحزم.
وفي شأن آخر قدم العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف دعماً مالياً لخزانة النادي قدره نصف مليون ريال، وذلك في إطار دعمه المتواصل للنادي في الوقت الذي ثمّنت إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت هذه المبادرة من الذهبي بغلف. وأكد بغلف على دعمه الكامل لإدارة النادي والمخلصين العاملين معه بما فيهم المشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي.وفق “الرياض”.
من جهته دخل مهاجم النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله في برنامج خاص مع معد بدني، وذلك بهدف تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي له. ومن جهة ثانية، أعلنت إدارة النصر رسمياً أنها تكفلت بكل تذاكر مباراة الفريق غداً (الجمعة) أمام الحزم؛ إذ سيكون الدخول مجاناً لمدرجات الواجهة لاستاد الملك فهد الدولي والأسر والدرجة الأولى فقط.