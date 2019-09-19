فيكتور سيموس يعلق على قرار إقالة برانكو

أبدى فيكتور سيموس محترف النادي الأهلي السابق، رأيه في قرار إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي عقب الهزيمة من الوحدة بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وكان سيموس قد حضر إلى جدة من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة الماضية من ملعب الملك عبدالله الدولي “الجوهرة المشعة”.
وقال سيموس، في تصريحاته عبر برنامج “الدوري مع وليد”: “تغيير المدير الفني في بداية الموسم يعد أمراً صعباً على الجميع، فلا بد أن يكون هناك حلقة وصل بين المدرب والإدارة وكافة اللاعبين”.
وتابع حديثه: “الأمير منصور بن مشعل قدم لي دعوة للحضور إلى جدة وأشكره على ذلك، فالصدمة الأولى التي صادفتها عندما أتيت هو ملعب الجوهرة والجميع كانوا غاضبين بسبب النتيجة”.وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “توجهت للعمل الإداري في الأندية لأنني لا أجيد التدريب أبداً، يجب علي أن أرد الجميل للنادي الأهلي فما قدمته في الملعب لا يكفي”