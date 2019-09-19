تحرك اتحادي لاحتواء غضب سييرا بعد إبعاد خيمينيز

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن استياء التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد من قرار إدارة النادي بالاستغناء عن مواطنه اللاعب لويس خيمينيز وسط تحركات لاحتواء الموقف وإقناع المدرب بعدم تمكن اللاعب من تقديم إضافة فنية للفريق وبقائه في سدة المسؤولية الفنية للفريق، بعدما أطاح الخروج من البطولة الآسيوية بمواطنه خيمينيز من قائمة الفريق وسيكمل الفريق بـ6 لاعبين أجانب حيث لن يتمكن الاتحاد من تسجيل لاعب أجنبي آخر حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأعلنت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إنهاء عقد التشيلي لويس خيمينيز محترف الفريق الأول بعد ساعات من خروج الفريق الاتحادي من بطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية أمام الهلال.
وبحسب المصادر، فإن إدارة الاتحاد فتحت خطوط التواصل مع اللاعب خيمينيز للتوصل لتسوية مالية بتسليم رواتب الثلاثة أشهر المقبلة وتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب الذي كان يشعر بالإحباط للاستياء الجماهيري الكبير مما يقدمه مع الفريق والذي قد تكون ساهمت في عدم تقديمه المستوى المأمول منه، وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت مع اللاعب في شهر يوليو (تموز) الماضي لموسم رياضي واحد قادماً من نادي باليستينو التشيلي.
وخاض اللاعب البالغ 35 عاماً والذي يحمل جوازاً فلسطينياً، عدداً من المواجهات الرسمية، تعد على أصابع اليد الواحدة، مع الاتحاد أبرزها مشاركته في مواجهتي الذهاب والإياب أمام ذوب أهان أصفهان الإيراني في دور الـ16 وأمام الهلال في دور ربع نهائي البطولة القارية، كما كان اللاعب قد شارك في مسيرته بتجارب عده أهمها مع فريق إنترميلان الإيطالي بين عامي 2008 و2010 وحقق معه لقب الكالتشيو.
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لى ذلك، دعا أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أنصار فريقه للاستمرار في دعم اللاعبين، واعداً بتصحيح مسار الفريق عقب الخروج من البطولة الآسيوية من أمام الهلال الذي استطاع أن يظفر ببطاقة التأهل لدور نصف النهائي القاري.
وأبدى الحائلي تفهمه للغضب الجماهيري الذي صاحب خروج الفريق من دوري أبطال آسيا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيراً إلى أن تفهمه يأتي لكونه أحد محبي النادي، وأضاف: «أعلم أن الطموح عالي والعشم في إدارتنا الشيء الكبير وبمجرد قدومنا ارتفع سقف الطموحات نظير ما قدمنا السنوات الماضية»، مؤكداً أنهم الآن في مرحلة بناء لدينا ولديهم عناصر مميزة داعياً الجماهير لدعمهم، واعداً إياهم بالتصحيح في الوقت الذي كان المدرب سييرا أبدى حسرته على خروج فريقه من دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن الفريق الهلالي تفوق في تفاصيل صغيرة في اللقاء وحقق الفوز.
ويبدأ فريق الاتحاد اليوم الاستعداد الفعلي لمواجهة الكلاسيكو التي ستجمعهم مجدداً بفريق الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالجوهرة.
وسيعمل الجهازان الفني والإداري مع بدء مرحلة الاستعداد لتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً للمباراة بتجديد الثقة بهم وحثهم على مضاعفة الجهد والتركيز على المنافسات المقبلة للفريق مع العمل على تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال المباراة الآسيوية التي جمعت الفريقين.
وسيدخل الاتحاد المواجهة للثأر من خروجه من البطولة القارية لإرضاء جماهيره بعد خروجه من خسارتين متتاليتين الأولى بالدوري أمام ضمك الصاعد حديثاً لدوري الأضواء بـ2-1 والأخرى أمام الهلال والتي ودع من خلالها البطولة الآسيوية في الوقت الذي سيدخل الضيوف المباراة وسط معنويات مرتفعة بالتأهل الآسيوي بهدف الانفراد بصدارة الدوري، حيث يمتلك 7 نقاط جمعها من ثلاث مباريات على أمل أن يتعثر غريمه النصر أمام الحزم في الجولة ذاتها، بينما يمتلك الفريق الاتحادي 3 نقاط من مباراتين وله مباراة مؤجلة في الجولة الثانية بالدوري أمام التعاون والتي تم تأجيلها إلى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهة أخرى، تناولت صحف برازيلية إلزام الاتحاد الدولي (فيفا) نادي الاتحاد السعودي بدفع مبلغ 150 ألف ريال برازيلي لنادي ريو برانكو وهي نسبة النادي من انتقال رومارينهو لنادي الاتحاد وسبق للاعب البرازيلي تمثيل النادي البرازيلي في 2008 – 2010 ولديه نسبة 0.86 في المائة من قيمة أي صفقة انتقال للاعب.