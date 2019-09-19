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اخبار رياضية > النصر يعلن فتح المدرجات مجاناً لجماهيره في مباراة الحزم
19/09/2019   8:23 ص

النصر يعلن فتح المدرجات مجاناً لجماهيره في مباراة الحزم

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أعلنت إدارة نادي النصر فتح المدرجات مجاناً لجماهيره لحضور مباراة الفريق أمام الحزم في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مبينة أن هذا يأتي تقديراً لدور الجماهير في دعم ومساندة الفريق.

وأوضحت الإدارة أن جماهير النصر بإمكانها الدخول على هذا الرابط للحصول على التذاكر مجاناً، لفئات الواجهة والعائلات والدرجة الأولى، لحضور المباراة التي سيستضيفها ملعب الملك فهد الدولي يوم غد (الجمعة).

يذكر أن النصر قد ودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته من السد القطري، ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، متأخراً عن الهلال المتصدر بفارق الأهداف.وفق “أخبار 24”.

النصر يعلن فتح المدرجات مجاناً لجماهيره في مباراة الحزم

اخبار رياضية
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