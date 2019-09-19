ساهم مواطن بمحافظة تثليث في منطقة عسير، في العثور على سيارة مسروقة والقبض على سارقها بعد ساعات من السرقة، بعدما اطلع على إعلان من صاحبها عن سرقتها.
وأوضحت مصادر أن مواطناً سمع صوت تشغيل مركبته أثناء تواجده في منزله، وحين خروجه لاحظ اختفاء السيارة وهروب السارق، فقام بإبلاغ الجهات الأمنية وأرسل صورة قديمة لسيارته عبر البرامج الذكية طالباً المساعدة في العثور عليها، وفقاً لـ “سبق”.
وأضافت المصادر أن مواطناً اطلع على الإعلان وشاهد السيارة وحاول استيقاف السارق لكنه هرب بها تجاه إحدى القرى فاستمر في متابعته حتى نجح في استيقافه بعد تعطل أحد الإطارات وقبض عليه.
وأشارت إلى أن المواطن كان متواصلاً مع الجهات الأمنية التي حضرت وسلمت المركبة والسارق للشرطة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية وتفاصيلها.