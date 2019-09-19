ولي العهد يجتمع مع “بومبيو”.. والأخير يُحمل إيران مسؤولية الاعتداء على أرامكو

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، في قصر السلام بجدة بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لمناقشة الأحداث الأخيرة بالمنطقة.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، لافتاً إلى تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.
وأكد بومبيو على مساندة بلاده ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة قيادة المملكة وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.وفق “أخبار 24”.
من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة، والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.