بالفيديو.. سلطان بن سلمان يتحدث عن والده: “كان شديد الرعاية لنا.. وحرص على أن نختلط بالناس ونتعلم في مدارس عامة”

روى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ذكرياته مع والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكيف تربى وإخوته على الاختلاط بالناس، واصفا علاقته بوالده بـ”قصة حياة”.
وأوضح أنه نشأ وتربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن خادم الحرمين الشريفين كان لديه نظام مهم جدا، وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى “جمعَة الغداء” عند كل الأسر، كما كان خادم الحرمين موجودا معهم في البيت دائماً.
وأضاف أن الوالد خادم الحرمين كان حريصا على أن ينشأوا على الاختلاط بالناس، وألا يعيشوا معزولين مع مدرس خاص في “زاوية ملكية” أو في “لحظات ملكية” كما يسميها الناس.
وبيّن أنه وإخوته نشأوا في “مدارس الأنجال” التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، وكانت مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس، وتعرف على زملاء من كل سكان الرياض، وكل الأهالي حاضرة وبادية، من خلال المدارس العامة وليست الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الملك سلمان عوّدهم على الجلوس مع كبار القوم، فكان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، فكانت هذه اللحظات هي “اللحظات الذهبية”.
#همة_وطن | حياة في بيت الملك سلمان، يحكيها الابن الأمير، سلطان بن سلمان. #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/r3VIw6iVEX
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ١٨ سبتمبر ٢٠١٩