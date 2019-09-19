كشف المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض علي الغامدي، تفاصيل جديدة عن الحافلة المتسببة في وفـاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفاء جنوب الرياض أمس (الثلاثاء)، بعد سقوطها لتعلق عبائتها بباب الحافلة.
وأوضح الغامدي، أن الحافلة المتسببة في وفـاة الطالبة، والتي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، تابعة لشركة نقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض، كما أن الحـادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن الفتاة توفيت بعد نقلها للمستشفى.
وأفاد بأن إدارة التعليم وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.
وفق “أخبار 24”.