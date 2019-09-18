أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن فرص استثمارية بمواقف حجز السيارات

أعلنت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، عن طرح فرص استثمارية تجارية وخدمية بمكة المكرمة، لافتةً إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.
وتتضمّن الفرص الاستثمارية المعلنة استثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، إضافةً إلى مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.
ودعت الأمانة وفق “أخبار 24” المستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أو عبر الموقع الإلكتروني “بلدي” على الــرابــط .