“ليبارا السعودية” تشارك الوطن الاحتفالات بعرض خاص وحصري لحزمة البيانات ٢٠جيجا بسعر ٨٩ ريالاً

أطلقتْ شركة ليبارا السعودية عرضًا حصريًّا وخاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للعملاء الحاليين والجدد؛ وذلك سعيا لتقديم ما يلبّي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.
وأوضحت ليبارا في بيان لها أنه يمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض من تاريخ ١٨ سبتمبر وحتى نهاية يوم ٢٣ سبتمبر بقيمة ٨٩ ريالا، وسيحظى خلاله المشتركون بحزمة تناقل بيانات بحجم ٢٠جيجابايت يمكن تفعيلها عن طريق نظام USSD من خلال إدخال #89*666*
من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي المهندس وليد الحركان قائلًا: “نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في المملكة العربية السعودية الآن ونحن نحظىٰ باقتصادٍ مزدهرٍ وبرؤيةٍ طموحةٍ وبتطوّراتٍ مميّزةٍ نحتفي بها جميعًا؛ وأود أن أرفع باسمي ونيابةً عن منسوبي شركة ليبارا السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسموِّ وليِّ عهدِه الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ولشعب هذا الوطنِ المعطاء”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف الحركان: “عملنا في ليبارا على إطلاقِ عرضٍ خاصٍّ بهذه المُناسبة الوطنيّة الغالية على قلوبنا؛ آملين من خلالِه أن نلبّي تطلُّعات مشتركينا؛ كما أننا نتيح لعملائنا الجدد أن يستفيدوا من هذا العرض؛ حيث يمكنهم طلب الشريحة عبر موقع ليبارا الرسمي أو عبر تطبيق الشركة”.
جدير بالذكر أن شركة ليبارا توفّر خدماتٍ لوجستيّة لعملائها الجدد وذلك من خلال طلب منتجاتها عبر التطبيق أو عبر موقعها الرسمي بعد ربط أنظمتها بنظام النفاذ الوطني الموحّد.