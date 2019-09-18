أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي أن الشعب السعودي فخور جدًا بقوة الدفاع الجوي الخاصة بالتعامل مع الهجمات الإرهابية، مستعرضا مقاطع وصورا سجلتها أنظمة المراقبة في مواقع الهجمات الأخيرة.
وأوضح المالكي أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا توجد دولة أخرى استقبلت هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية مثل التي استقبلتها المملكة، مشيدا بالقدرات التي نملكها في جيشنا من الضباط المسؤولين والقوات المسلحة وتوزيعها التكتيكي على الأرض.
واستعرض العقيد المالكي مقاطع وصورا التقطتها أنظمة المراقبة في مواقع الهجمات، والتي توضح حركة ونوع الطائرات المستخدمة في الهجوم الإرهابي على منشآت “أرامكو”، وأنواع الأسلحة التي تم جمعها، والتي استُخدمت في الهجوم على بقيق وخريص، وهي أجهزة وتكنولوجيا إيرانية، كما أكد عدد من الخبراء. حسب “أخبار 24”.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “نحن نحمي أرضنا ونحمي ممتلكاتنا، ونعتقد أنهم هم الذين فشلوا”، مكررا أن الشعب السعودي فخور بمنظومة الدفاع الجوي، وأنه الآن يجري تحديد نقطة الانطلاق للصواريخ والطائرات المسيرة، وأيا كان المسؤولون عن الهجمات فسوف يتحملون كامل مسؤوليتهم.
#عاجل_السعودية | العقيد المالكي: نحن فخورون جدًا بقوة الدفاع الجوي الخاصة بنا بالتعامل مع الهجمات الإرهابية، والشعب السعودي فخور جدًا بمنظومة الدفاع الجوي. #وزارة_الدفاع pic.twitter.com/5TFKMBuYVC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١٨ سبتمبر ٢٠١٩
#عاجل_السعودية | العقيد المالكي يستعرض الصور والمقاطع لأنظمة المراقبة في المكان والذي يثبت نوع الطائرة المستخدمة في الهجوم الإرهابي على منشآت #أرامكو. #وزارة_الدفاع pic.twitter.com/4hAxFYleRu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١٨ سبتمبر ٢٠١٩