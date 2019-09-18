الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها ضمن إجراءات احترازية نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة.
وأوضحت رئاسة الأركان أن رفع حالة الاستعداد تتم بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ تدريبات جوية وبحرية للوصول لأعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.
وأشارت إلى أنها نفذت اليوم تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية و القوة الجوية من الساعة الـ 1:30 ظهرًا إلى الساعة 5:00 مساءً.وفق “أخبار 24”.
وأهابت رئاسة الأركان بعدم الإلتفات لأي معلومات أو شائعات متداولة، وتلقّي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة.