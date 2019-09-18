“إيجار”: تزايد المستفيدين من “السداد الشهري” في العقود السكنية

كشف برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار سجلت تزايدا في أعداد المستفيدين من خدمة السداد الشهري، حيث تجاوزت نسبة تلك العقود الإيجارية الموثقة في الشبكة أكثر من 25% من إجمالي العقود.
وأرجع المشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي، مازن بن محمد الداوود، ذلك الإقبال المتزايد إلى تيسير عملية الدفع وتنظيم عملية الادخار للمستأجر، فضلاً عن تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر والوسيط العقاري.
وأشار الداوود إلى أن محاكم التنفيذ لم تستقبل شكاوى تُذكر تتعلق بالخدمة، والتي وفّرت فترات سداد متعددة تلبية لرغبة الأطراف الإيجارية، كما ساهمت في الحد من التأخر في عملية سداد القيمة الإيجارية وتيسيرها.وفق “أخبار 24”.
وعلى حد قوله، لم تتجاوز نسبة العقود التي لديها طلب تنفيذ 0.5% من مجمل العقود المستفيدة من ميزة السداد الشهري، لافتاً إلى أنه تم تطوير واستحداث بعض الخدمات مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من 3 أشهر.
فيما تصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 سنة، ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية الموحدة في الشبكة يمكن الاستفادة من العقد كسند تنفيذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويسهل عملية التقاضي.