“الأحوال” توقع اتفاقية مع البريد السعودي لتوصيل الوثائق للمستفيدين

وقعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأربعاء اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، لاستلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.
وتعزز الاتفاقية، التي حضر توقيعها مسؤولو الجهتين، استفادة الأحوال المدنية من الخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي المتمثلة في استلام وتوصيل الوثائق، للمستفيدين عبر العنوان الوطني.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود أن الاتفاقية استكمال للتحول الرقمي الذي تشهده “الأحوال”، والسعي الدائم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتسهيل كافة الإجراءات، معبرا عن اعتزازه بالاتفاقية، وأنه سيُعلن قريبًا عن الوثائق التي سيقوم البريد السعودي بإيصالها.وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس مؤسسة “البريد السعودي” إلى أن المؤسسة ستقوم باستلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم حسب العنوان الوطني الذي طوّرته المؤسسة ويسهل عن طريقه الاستدلال على العناوين في أنحاء المملكة كافة، ويسرع من توصيل الوثائق بأمان تام.
وأضاف أن المؤسسة ستقدم المزيد من الخدمات تماشيًا مع استراتيجيتها الرئيسية وطموحها، لبناء مشغل وطني متمكن، في الخدمات البريدية واللوجستية ورفع حصتها من السوق السعودية، مستفيدة مما تلقاه من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.