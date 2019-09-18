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أخبار محلية > في اتصال مع ولي العهد.. “بوتين” يدين الهجمات على “أرامكو” ويؤكد استعداد روسيا للمشاركة في التحقيق
18/09/2019   7:06 م

في اتصال مع ولي العهد.. “بوتين” يدين الهجمات على “أرامكو” ويؤكد استعداد روسيا للمشاركة في التحقيق

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أدان فيه الاعتداء على معملي “أرامكو”.

وعبّر الرئيس الروسي خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات.

من جهته أكد ولي العهد رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، كما بُحثت خلال الاتصال السبل الكفيلة باستقرار أسواق الطاقة العالمية.وفق “أخبار 24”.

في اتصال مع ولي العهد.. “بوتين” يدين الهجمات على “أرامكو” ويؤكد استعداد روسيا للمشاركة في التحقيق

أخبار محلية
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