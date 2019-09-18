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أخبار محلية > وزير الطاقة: الخسائر الناتجة عن الهجوم على أرامكو لا تغطيها شركات التأمين لأنه “عمل تخريبي”
18/09/2019   7:03 م

وزير الطاقة: الخسائر الناتجة عن الهجوم على أرامكو لا تغطيها شركات التأمين لأنه “عمل تخريبي”

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن شركة أرامكو تقوم بتقييم الخسائر الناتجة عن الهجوم، مضيفًا أن شركات التأمين لا تغطي الأعمال التخريبية أو الهجمات الحربية أو العمليات العسكرية.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن مجلس إدارة شركة أرامكوا سيراجع تقييم الخسائر، وستنظر فيه الحكومة عند انتهاء الإجراءات للنظر في عملية التعامل مع تكلفة الخسائر.

وأضاف أن العدوان التخريبي نتج عنه انقطاع نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، فيما تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل، على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً بنهاية شهر نوفمبر.وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة: الخسائر الناتجة عن الهجوم على أرامكو لا تغطيها شركات التأمين لأنه “عمل تخريبي”

أخبار محلية
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