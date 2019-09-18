53 مليار ريال إجمالي المبالغ المدفوعة لمستفيدي “حساب المواطن” منذ انطلاقته

أفاد المتحدث الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” سلطان القحطاني، بأن إجمالي المدفوعات لمستحقي البرنامج منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري، بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح القحطاني أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين.
وأشار إلى أن عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة بلغ أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.حسب “أخبار 24”.
ولفت إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% ليتجاوز عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر سبتمبر 48% وبلغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي.