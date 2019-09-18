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أخبار محلية > نائب وزير الدفاع: المملكة ستواصل الوقوف مع الإدارة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان
18/09/2019   6:59 م

نائب وزير الدفاع: المملكة ستواصل الوقوف مع الإدارة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان

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صرّح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بأن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن المملكة ستواصل الوقوف معه ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له.

جاء ذلك في تغريداتٍ نشرها نائب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، حيث علّق على فقرتين مقتبستين من بيان كامب ديفيد المشترك لعام 2015، قائلاً: “نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة”.

ونصّت الفقرات المقتبسة من البيان المشترك على استعداد الولايات المتحدة للعمل المشترك مع دول التعاون الخليجي لردع أي مواجهات تهدّد سلامة أراضيها، يتضمّن ذلك تحديد إي إجراءات مناسبة ووسائل مستخدمة للتخلّص من تلك التهديدات.وفق “أخبار 24”.

نائب وزير الدفاع: المملكة ستواصل الوقوف مع الإدارة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان

أخبار محلية
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