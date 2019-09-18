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أخبار الخرج > بالصور. #بلدية_الخرج تتكفل بإقامة الحفل الرسمي لفعاليات اليوم الوطني 89 ببرج الخرج
18/09/2019   6:56 م

بالصور. #بلدية_الخرج تتكفل بإقامة الحفل الرسمي لفعاليات اليوم الوطني 89 ببرج الخرج

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تكفلت بلدية محافظة الخرج بإقامة الحفل الرسمي لفعاليات اليوم الوطني 89 بالمحافظة لهذا العام ببرج الخرج ، كما تواصل البلدية ممثلة بالإدارات المعنية تجهيزاتها لمنطقة الحفل الرسمي و المواقع المجاورة للبرج .

بالصور. #بلدية_الخرج تتكفل بإقامة الحفل الرسمي لفعاليات اليوم الوطني 89 ببرج الخرج

أخبار الخرج
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