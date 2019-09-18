أوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المملكة تحتل المركز الثالث عالميا في احتواء المهاجرين لعام 2019م.
وبين التقرير أن أعداد المهاجرين في المملكة بلغت نحو 13.12 مليون مهاجر، فيما كانت تبلغ عام 2015م نحو 10.8 مليون.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول في احتواء المهاجرين بنحو 50.7 مليون مهاجر، تلتها ألمانيا بنحو 13.13 مليون، وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2019م.
ووفقا لتعريف الأمم المتحدة للمهاجر، فهو كل شخص أقام لأكثر من سنة في دولة أجنبية دون النظر لأسباب إقامته سواء كانت طوعية أو كرهية، ودون النظر لطريقة الهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية.
وفق “أخبار 24”.