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اخبار رياضية > بعد تأهل الهلال آسيويا.. تأجيل ديربي الرياض
18/09/2019   1:17 م

بعد تأهل الهلال آسيويا.. تأجيل ديربي الرياض

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أكدت مصادر، أن رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، التي كانت مقررة ضمن الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر الجاري إلى 27، وذلك بسبب تأهل الهلال للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، إلى أنه تبعاً لذلك تأجل أيضا موعد مباراة الهلال مع الاتفاق ضمن الجولة السادسة من الدوري إلى 5 أكتوبر المقبل.

وكان الهلال تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه مساء أمس الثلاثاء على فريق الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكانت رابطة دوري المحترفين أعلنت في وقت سابق عن نيتها تعديل جدول مباريات الأندية التي تتأهل آسيوياً.

بعد تأهل الهلال آسيويا.. تأجيل ديربي الرياض

اخبار رياضية
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