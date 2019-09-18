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اخبار رياضية > رئيس الأهلي يرد على اتهامات منصور بن مشعل: «أعامله مثل والدي»
18/09/2019   1:14 م

رئيس الأهلي يرد على اتهامات منصور بن مشعل: «أعامله مثل والدي»

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رد أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، على التصريحات الأخيرة للمشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، منصور بن مشعل.

وأكد الصائغ أنه تم التعاقد مع عدة شركات والإجمالي لهذه العقود يصل إلى 140 مليون، مشيرًا إلى أن الدخل السنوي يصل إلى 25 أو 26 مليون ريال وأنه لديه المستندات التي تثبت صحة كلامه.

وقال: «أحترم صاحب السمو الأمير منصور وألتمس له العذر وقد يكون ما ذكره نتيجة الانفعال بسبب الخسارة في مباراة الوحدة، ويظل هو الأب الروحي لجميع الأهلاويين وأنا أعامله مثل والدي».وفق “صدي”.

وعن اتهام الأمير منصور له بعدم دفع رسوم العضوية قال :«لو أنا ما دفعت العضوية ما كان شوفتني رئيس مجلس إدارة لأن في نظام الهيئة العامة للرياضة لازم تدفع رسوم عضويتك ويتم التحويل من حسابك الشخصي وذلك من ضمن الاشتراطات حتى تستطيع تكون عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة وعضو الجمعية العمومية».

رئيس الأهلي يرد على اتهامات منصور بن مشعل: «أعامله مثل والدي»

اخبار رياضية
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