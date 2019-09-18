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اخبار رياضية > شرفيون بالنصر يطالبون السويكت بتوضيح حقيقة عرض أمرابط للأهلي وتوضيح أسباب الخروج من الآسيوية
18/09/2019   1:16 م

شرفيون بالنصر يطالبون السويكت بتوضيح حقيقة عرض أمرابط للأهلي وتوضيح أسباب الخروج من الآسيوية

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طالب أعضاء بالقائمة الذهبية للنصر رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت، بالظهور إعلامياً وتوضيح حقيقة ما يدور حول عرض المشرف العام عبدالرحمن الحلافي عقد المحترف المغربي نور الدين أمرابط على الأهلي.

كما طالب الأعضاء رئيس النصر، بالعمل على الحفاظ على مكتسبات النادي، والرد على كل من يسيء للنصر عبر القنوات الرسمية، بجانب توضيح مسببات خروج الفريق من دوري أبطال آسيا للجماهير.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر نصراوية، أن السويكت يرغب في الانسحاب من المشهد الرياضي، إلا أن الحلافي يعمل على ثنيه من الاستقالة، ويعده بجلب دعم قوي، بعد أن تلقى وعداً من شخصيات عدة بحل الأزمة المالية خلال أيام.وفق “أخبار 24”.

شرفيون بالنصر يطالبون السويكت بتوضيح حقيقة عرض أمرابط للأهلي وتوضيح أسباب الخروج من الآسيوية

اخبار رياضية
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