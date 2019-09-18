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أخبار محلية > ولي العهد: الهجوم الإرهابي على أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة أعمال التخريب
18/09/2019   1:11 م

ولي العهد: الهجوم الإرهابي على أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة أعمال التخريب

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يعد اختبارا حقيقيا للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد اليوم الأربعاء، من الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وعبر الرئيس الكوري عن إدانته للاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.وفق “أخبار 24”.

ولي العهد: الهجوم الإرهابي على أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة أعمال التخريب

أخبار محلية
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