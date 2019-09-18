قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المئات من المتقاعدين السعوديين والأجانب حول العالم تواصلوا مع مكاتب أرامكو عقب الهجمات التي تعرض لها معملا ابقيق وخريص، مبدين رغبتهم في العمل تطوعا ودون مقابل.
وأشاد الوزير في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بهذا الموقف النبيل من قبل متقاعدي أرامكو السعوديين والأجانب، وقال: “إن هذا الأمر مصدر افتخار لنا جميعا”.
كما أشاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بتفاني العاملين من مواطنين ومقيمين في أداء مهامهم؛ منوهاً إلى أن ما قاموا به من دور هو الأكبر في تجاوز الأزمة.
وفق أخبار 24″.