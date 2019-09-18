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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والثانوية من الجنسين
18/09/2019   1:08 م

“الخطوط السعودية” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والثانوية من الجنسين

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، فتح باب التقديم إلكترونياً للمواطنين من الجنسين من حملة الثانوية والدبلوم، اعتباراً من أمس الثلاثاء وحتى 3 أكتوبر المقبل، على وظائف شاغرة لديها باسم “مترجم” في مدينة جدة.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصصات اللغة الإنجليزية أو الترجمة ولا تشترط الخبرة، أو يكون حاصلاً على الثانوية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها على الأقل سنة في مجال الترجمة، وإجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.وفق “أخبار 24”.

وتتمثل المهام الوظيفية للمرشحين لهذه الوظائف في ترجمة النصوص بأنواعها المختلفة، أما المزايا الوظيفية فتشمل راتبًا شهريًا تنافسيًا، وبدل نقل، وبدل سكن، وتأمينًا طبيًا، وقسائم سفر، والتقديم عبر الرابط.

“الخطوط السعودية” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والثانوية من الجنسين

أخبار محلية
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