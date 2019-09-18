رئيس “شركة البحر الأحمر”: 500 عقد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع

أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أنها تعمل على توقيع أكثر من 500 عقد مع شركات سعودية وعالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الوجهة السياحية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باجانو وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الوجهة ستطرح في مناقصات عبر موقع الشركة الإلكتروني لتتنافس عليها شركات عالمية وسعودية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل بنهاية العام 2022.
وأضاف باجانو، أن المرحلة الأولى تتضمن تطوير مطار للزوار وشق طريق وإنشاء مدارس ومنشآت رعاية صحية بالمشروع، ومشروعات بنية تحتية، وتشييد وإدارة المرافق الترفيهية.
وأكد أن الحفاظ على البيئة في إقامة منشآت المشروع يعد مبدأ أسياسياً خلال مراحل تطوير مرافق المشروع، وأنهم ملتزمون بأن تكون كل المنشآت خالية من الانبعاثات الكربونية، عبر الاعتماد التام على الطاقة البديلة، بالإضافة لعدم التصريف في البحر الأحمر.
وتابع رئيس شركة البحر الأحمر، أن الشركة حاليا تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة، لتأهيل كفاءات بشرية من ذوي المهارات العالية من الشباب السعودي، ليستفاد منهم في بناء وإدارة مرافق الوجهة السياحية.