في اتصال هاتفي مع ولي العهد.. الرئيس الفرنسي يستنكر الهجوم الإرهابي على أرامكو

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً أمس (الثلاثاء)، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعبر الرئيس ماكرون عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكداً مساندة بلاده ودعمها لأمن واستقرار المملكة، في مواجهة هذه الأعمال التخريبية، لافتاً إلى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
وشدد على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبراً عن تقديره لقيادة المملكة وحرصها على استقرار الشرق الأوسط.
من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي. وفق “أخبار 24”.