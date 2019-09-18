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أخبار محلية > المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
18/09/2019   8:28 ص

المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وأضاف المصدر أن هذا التحالف الدولي يهدف لحماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وأشار إلى أن عمليات التحالف الدولي تغطي في منطقة الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

المملكة تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

أخبار محلية
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