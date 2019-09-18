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أخبار محلية > بالفيديو.. خويتيم الحارثي: هذا ما قالته لي زوجتي عندما علمت أني تنازلت عن المتسبب في وفاة معتز
18/09/2019   8:24 ص

بالفيديو.. خويتيم الحارثي: هذا ما قالته لي زوجتي عندما علمت أني تنازلت عن المتسبب في وفاة معتز

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كشف خويتيم سعد الحارثي، والد الطالب معتز، عن تفاصيل آخر يوم رأى فيه ابنه، الذي لقي حتفه خنقاً إثر مشاجرة بينه وبين زميل له في الصف السادس الابتدائي، كما تحدث عما قالته له زوجته عندما علمت بتنازله عن زميله الذي تسبب في وفاته.

وأبان أنه عندما أخبرها بكيفية وفاته، قالت له إنها سامحت لوجه الله وأوصته ألا يأخذ شيئاً مما عرض عليه بعد وفاة ابنهما.

وروي الحارثي في حديث لبرنامج “يا هلا” ما حدث في يوم وفاة ابنه قائلاً: “عادتي أن أترك معتز يتغيب من المدرسة إذا أراد ذلك، ويوم الحادث كان لا يريد أن يدرس، لكني أصريت وحلفت بالله إنه سيذهب”.

وقال خويتيم، الذي أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله رافضاً الملايين التي قُدمت له مقابل العفو، إن ابنه معتز كان متفوقاً في دراسته، لذا كان لا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة مثل إخوانه إذا ما كان متوعّكاً.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن زوجته تعجبت من إصراره على ذهاب معتز إلى المدرسة، حيث قالت له: “أنت أيام الإجازة لا تسمح له واليوم تسمح له بالذهاب رغم ذهابك إلى الدوام وتغيبك عن المنزل!”.

وكان رجل الأعمال سعد بن سفران العرابي كشف عن عزمه بناء مسجد في السودان الشهر المقبل، مطلقاً عليه اسم “معتز”، كما تبرّع بقطعة أرض في مكة المكرمة لوالده.

بالفيديو.. خويتيم الحارثي: هذا ما قالته لي زوجتي عندما علمت أني تنازلت عن المتسبب في وفاة معتز

أخبار محلية
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