شاهد.. “غوميز” بالثوب السعودي ويشارك الأطفال فرحتهم

رصد مقطع فيديو متداول للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، لحظة ارتدائه الثوب السعودي، ومشاركته مجموعة من الشباب والأطفال فرحتهم والتقاط الصور معهم بإحدى الغرف داخل ملعب الجامعة.
وبيّن الفيديو الذي نشرته “الرياضية” عبر حسابها بـ”تويتر”، لحظة ارتداء غوميز الثوب السعودي قبل أن يغادر ملعب الجامعة، جاء ذلك عقب فوز نادي الهلال على نادي الاتحاد بنتيجة 3:1، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
🎥 #فيديو_الرياضية|
جوميز يغادر ملعب الجامعة مرتدياً الثوب السعودي.. pic.twitter.com/otBI5qvVCH
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 17, 2019