إدارة النصر: عضو ذهبي حاول شق الصف وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت بن مغني، متهمة إياه بالكذب ومحاولة شق الصف.
وقال النصر في بيان له، إنه تغليباً للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل والحفاظ على وحدة الكيان وجماهيره، فقد تحفظت الإدارة على نشر ما جرى من قرارات قانونية بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت، جراء تدخله بأعمال الإدارة وافتياته عليها قبل وأثناء انعقاد مجلس الجمهور (البروفة) يوم السبت (23/ 12/ 1440 هـ)، في الصالة المغطاة داخل النادي.
وأوضحت أن بن ثابت رمى اتهامات خطيرة على إدارة النادي من خلال حسابه في “تويتر”، وحاول شق الصف ما يعد بادرة خطيرة، متهمة إياه بالكذب الصريح الذي لا أساس له من الصحة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الإدارة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي ورجالاته السابقين واللاحقين وفق الأنظمة والإجراءات القانونية، مشددة على أنها مؤتمنة على هذا الكيان الكبير، وستتعامل بكل حزم مع أي تجاوز.