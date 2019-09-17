تأهل فريق الهلال إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على ضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 1/3، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة.
وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بشكل سريع، ونجح نجم العميد زياد الصحفي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لركلة ركنية لعبها كارلوس فيلانويفا.
وضغط لاعبو الزعيم بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكّن البيروفي أندريه كاريلو من هز شباك العميد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.
ونجح النجم سالم الدوسري مع بداية أحداث الشوط الثاني في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد بكرة رأسية مميزة،و سجل النجم الإيطالي سيباسيتيان جيوفينكو هدفا ثالثا في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد بفوز الأزرق بثلاثية وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.
وفق “أخبار 24”.