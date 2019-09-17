أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد.
ويأتي قرار تعيين تريساكو نظير خبراته العملية السابقة وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاماً.
وتولى تريساكو عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا، منها إدارة التحكيم (2004- 2007)، ومدير تطوير الحكام (2008- 2016)، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي (2001- 2003)، إضافةً إلى تنظيم أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.
كما شارك الحكم المولود عام 1955 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي دوري أبطال أوروبا 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.
وفق “أخبار 24”.