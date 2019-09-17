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اخبار رياضية > الزامل لـ “صفوان السويكت”: ليس النصر من يعلق خسارته على حكم!
17/09/2019   10:36 م

الزامل لـ “صفوان السويكت”: ليس النصر من يعلق خسارته على حكم!

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رد الكاتب والإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل على رئيس النصر الدكتور صفوان السويكت عقب خسارة النصر أمام السد 3-1 في مباراة الإياب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وتوديعه للبطولة.

حيث كتب السويكت عبر حسابه الرسمي على تويتر” الحمد لله على كل حال، شكراً للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ماقدموه، جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله.. إلى أين يسير التحكيم الآسيوي !!! ،ليرد الزامل قائلاً” مع تقديري للعمل الذي تقدمونه ليس النصر من يعلق خسارته على حكم “. وفق “المرصد”.

وأضاف” النصر خسر التأهل من مباراة الذهاب بالرياض “.

الزامل لـ “صفوان السويكت”: ليس النصر من يعلق خسارته على حكم!

اخبار رياضية
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