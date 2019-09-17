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اخبار رياضية > نصيف وزهران يستقيلان من إدارة الأهلي
17/09/2019   10:34 م

نصيف وزهران يستقيلان من إدارة الأهلي

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ينتظر أن يتقدم غسان نصيف وعمار زهران عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، الثلاثاء، باستقاليتهما بشكل رسمي من مجلس إدارة النادي الغربي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكانت أولى الاستقالات في مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، قد قدمها ياسر محروس، يوليو الماضي، في وقت لم يمض على اعتماد مجلس إدارة النادي من قبل هيئة الرياضة أكثر من أسبوعين.

وتأتي استقالة ثنائي مجلس إدارة الأهلي، ضمن تداعيات خسارة فريقهم الأول لكرة القدم، أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، السبت الماضي، والتي شهدت إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق، إضافة إلى ماجد الطويرقي مدير الكرة، ومحمد شلية إداري الفريق من منصبيهما.

ولم يبدأ الأهلي الموسم الجاري كما أراد له مسيروه وجماهيره، حيث شهد تذبذ في المستوى، ما أدى إلى خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، وخسارة 5 نقاط من أصل 9 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

نصيف وزهران يستقيلان من إدارة الأهلي

اخبار رياضية
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