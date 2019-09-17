وزير الطاقة: سنفي بجميع التزاماتنا لعملائنا.. وتعامل “أرامكو” مع الحدث يؤكد موثوقيتها ومناعتها واستعدادها للطرح الأولي

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن الأوضاع في منشأتي “أرامكو” في محافظة بقيق ومخيم خريص عادت لما كانت عليه قبل تعرضهما للهجمات الإرهابية فجر السبت الماضي.
وأكد – في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء – أن اليومين الماضيين شهدا عمليات متواصلة لإصلاح الأضرار واستعادة نصف الإنتاج الذي فُقد.
وأضاف أن شركة أرامكو ستفي بجميع التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر من خلال السحب من مخزونها من النفط الخام.
وأشار الوزير إلى أن قطاع المرافق من تحلية مياه وكهرباء لم يتعرض لأي تأثر بالعدوان، حيث جرى تعويض احتياج القطاع بالسحب من المنتجات الاحتياطية، والتحول لأنواع وقود أخرى.
كما أشار إلى أن السوق المحلية لم تتأثر احتياجاتها من البنزين والديزل، وبقيت الإمدادات متوفرة في السوق.
ونوّه وزير الطاقة بسرعة الاستجابة لدى الفرق المتخصصة في شركة أرامكو التي فعّلت نظام الطوارئ على الفور للتعامل مع الوضع.وفق “أخبار 24”.
وأشاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بتفاني العاملين من مواطنين ومقيمين في أداء مهامهم؛ منوهاً إلى أن ما قاموا به من دور هو الأكبر في تجاوز الأزمة.
وتابع بأن التعامل الفريد مع العدوان وسرعة معالجة آثاره يؤكدان موثوقية شركة “أرامكو” ومناعتها واستعدادها للطرح الأولي في السوق.