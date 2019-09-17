أعلن برنامج “سكني” اليوم الثلاثاء عن بدء إجراءات الحجز في مشروع “سرايا النرجس” شمال الرياض عبر نظام الحجز الإلكتروني.
ويوفر المشروع 1984 وحدة سكنية تحت الإنشاء، ما بين شقق وفلل تاون هاوس، بمساحات وتصاميم متنوعة.
وتبدأ أسعارفلل التاون هاوس من 721 ألف ريال بمسطح بناء يصل إلى 300 متر مربع، وتبدأ أسعار الشقق من 313 ألف ريال بأقساط شهرية 1045 ريالاً وبمساحات ما بين 148 و184 متراً مربعاً.
ويقع المشروع على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، وتبلغ مساحته الإجمالية 750.324 متراً مربعاً، ويشتمل على مرافق تعليمية وخدمية وحدائق عامة وملاعب أطفال ومسطحات خضراء ومساجد وجوامع ومرافق تجارية.
وفق “أخبار 24”.