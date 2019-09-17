أزالت الأجهزة المختصة بمنطقة عسير تعديات على أراضي مملوكة للدولة، تجاوزت مساحتها 622 ألف متر مربع.
ففي محافظة بارق، أزالت البلدية وبدعم من لجنة التعديات بالمحافظة، تعديات بلغت مساحتها 600 ألف متر مربع على عددٍ من الأراضي الحكومية، في حي الطوارف بمركز ثلوث المنظر، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وفي محافظة أحد رفيدة، أزالت البلدية تعديات على أراض حكومية في بعض المرافق في المحافظة والمراكز التابعة لها، وتمت إزالة 22.5 ألف متر مربع، بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية.
وكانت التعديات في أحد رفيدة عبارة عن مباني وأسوار من الحجر وغرف غير نظامية دون أي تراخيص، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفق “أخبار 24”.