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أخبار المناطق > “الغذاء والدواء” تسحب مستحضراً دوائياً وتعلّق 5 أخرى لاحتمال وجود شوائب من مادة مسرطنة فيها
17/09/2019   7:27 م

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضراً دوائياً وتعلّق 5 أخرى لاحتمال وجود شوائب من مادة مسرطنة فيها

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها قررت سحب المستحضر الدوائي ZANTAC بجميع تراكيزه وأشكاله الصيدلانية المسجلة.

وأضافت أنها علّقت احترازياً تسجيل خمسة مستحضرات أخرى، هي: NADINE، وRANACID، وRANID، وRANIMAX، وZYDAC.

وأفادت بأن المستحضرات السابقة يحتمل وجود شوائب من مادة مسرطنة فيها، حيث رصدت ذلك تقارير من جهات رقابية عالمية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحليل المستحضرات والتأكد من عدم تجاوز الشوائب فيها الحدّ المسموح به، حيث أخذت عينات من جميع المستحضرات المشار إليها لتحليلها، لافتة إلى وجود بدائل علاجية لها يمكن الحصول عليها من الأطباء المعالجين.وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضراً دوائياً وتعلّق 5 أخرى لاحتمال وجود شوائب من مادة مسرطنة فيها

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