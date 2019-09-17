“الوزراء” يقر تعديل نظام كود البناء السعودي ويكلف إيمان المطيري برئاسة مركز التنافسية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من القرارات.
وقرر المجلس الموافقة على تكليف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالقرار.
من جهة أخرى، أقرّ المجلس تعديل نظام السوق المالية، واستمرار عمل لجنة الفصل ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما.وفق “أخبار 24”.