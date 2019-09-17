اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير الطاقة حول الهجوم على معملي “أرامكو”

يعقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم (الثلاثاء)، حول الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظتي بقيق وهجرة خريص السبت الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر سيعقد الساعة الثامنة والنصف مساءً في جدة.
يذكر أن الهجومين الإجراميين خلّفا أضرارا على إمدادات الطاقة، فيما أكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن كافة الدلائل تشير إلى أن الهجوم لم يكن من الأراضي اليمنية كما زعمت الميليشيات الحوثية، وأن الطائرات المسيرة هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.وفق “أخبار 24”.