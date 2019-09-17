دشن اليوم الثلاثاء نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد السديري، برنامجاً مشتركاً يهدف لتوطين 14 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج المشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و”هدف”، بالتزامن مع بدء فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019.
وأوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن البرنامج يهدف لدعم المنشآت الوطنية عبر استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها، مبيناً أنه ينقسم إلى 4 مراحل، يستهدف في المرحلة الأولى وظائف الدعم الفني، وفي الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين يستهدف في المرحلتين الثالثة والرابعة وظائف مدراء المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.
بدوره أفاد الدكتور السديري، أن البرنامج يهدف لدعم توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وستقدم عبره برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية وإرشادية.
وأضاف أن الوظائف المدعومة تشمل مجالات نوعية مثل وظائف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير البرمجيات، وتطوير الألعاب، وقواعد البيانات، وجودة البرمجيات، وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.
وفق “أخبار 24”.