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أخبار محلية > الملك سلمان: الاعتداءات الجبانة على أرامكو تستهدف إمدادات النفط العالمية.. والمملكة قادرة على التعامل معها
17/09/2019   7:24 م

الملك سلمان: الاعتداءات الجبانة على أرامكو تستهدف إمدادات النفط العالمية.. والمملكة قادرة على التعامل معها

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التي طالت منشآت أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي.

وشدد خادم الحرمين الشريفين أن الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

كما أعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي.

وفي السياق ذاته جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.حسب “أخبار 24”.

الملك سلمان: الاعتداءات الجبانة على أرامكو تستهدف إمدادات النفط العالمية.. والمملكة قادرة على التعامل معها

أخبار محلية
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