استعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قطعة أثرية سعودية من فرنسا، وهي عبارة عن لوح حجري يحمل نقشاً لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية.
وكانت القطعة الأثرية المذكورة نقلت إلى فرنسا بواسطة وافد فرنسي كان يعمل في المملكة خلال حقبة السبعينات اسمه جاك بورلاتس، وجاءت استعادتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو.
وفيما قدم رئيس مجلس الهيئة العامة للآثار والسياحة أحمد الخطيب شكره لبورلاتس لتعاونه لاستعادة القطعة الأثرية، أوضح بورلاتس أن النقش ظل بحوزته منذ أربعين عاماً، حيث عثر عليه في موقع كانت تعمل فيه إحدى الشركات على قص الأحجار وإزالتها بتبوك، ولخشيته عليه من التلف احتفظ به بنية إعادته إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.