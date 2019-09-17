“وافي” يكشف عن قواعد نشاط “التأجير على الخارطة” تمهيداً لإقرارها

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، نشر مسودة قواعد العمل المنظمة لنشاط التأجير على الخارطة للرأي العام لمدة 21 يوما من تاريخ النشر، وذلك تمهيداً لإقراره.
ودعت اللجنة المعنيين والجهات ذات العلاقة، من مطورين عقاريين، وشركات التأجير العقارية، والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته، وغيرها، إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها مسودة اللائحة.
وأوضحت اللجنة أن القواعد المنظمة سيتم تطبيقها بعد اعتماد اللجنة والاطلاع على كافة الآراء، للوصول إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة قطاع التطوير العقاري وتحفظ حقوق جميع الأطراف.وفق “أخبار 24”.
وأفادت أن المشروع يسهم في التنظيم والإشراف على نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار في هذا النشاط، وتقليل التكاليف والإجراءات الحكومية.