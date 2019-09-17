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أخبار محلية > مساعد وزير المالية: توصية صندوق النقد برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% ليست ملزمة
17/09/2019   7:22 م

مساعد وزير المالية: توصية صندوق النقد برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% ليست ملزمة

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أوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، عبدالعزيز الرشيد، أن توصية صندوق النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% تبقى مجرد توصية وليست إلزامية.

وقال في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، إن الصندوق يضع توصيات دائمة للدول، وتطبيق هذه التوصيات يخضع لتقديرات الدول ومصالحها ولظروفها الاقتصادية والمالية.

وبيَّن أن ضريبة القيمة المضافة طبقت عن طريق توافق على مستوى مجلس التعاون الخليجي ولم يتم تطبيقها عن طريق قرارات محلية بحتة، مبينا أنها طبقت عن طريق توافق دولي وتخضع لالتزامات دولية.وفق “أخبار 24”.

مساعد وزير المالية: توصية صندوق النقد برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% ليست ملزمة

أخبار محلية
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