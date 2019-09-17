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أخبار محلية > شركة “تطوير” تكشف ملابسات واقعة تعلق طالب بحافلة مدرسية أثناء سيرها وسقوطه منها
17/09/2019   7:22 م

شركة “تطوير” تكشف ملابسات واقعة تعلق طالب بحافلة مدرسية أثناء سيرها وسقوطه منها

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أصدرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بياناً بخصوص المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس (الأحد)، والذي يظهر سقوط طالب من إحدى حافلات النقل المدرسي بعد تعلقه بها في منطقة تبوك.

وأوضحت الشركة أن الحافلة تتبع أسطولها، وأن الحادثة لم ينجم عنها أي إصابة أو أذى للطالب، ومن خلال التحقيق مع سائق الحافلة، تبيّن أنّه قام بإيصال الطالب إلى منزله برفقة أشقائه وفقًا للمعتاد، إلا أن الطالب عاود اللحاق بالحافلة والتمسّك بغطاء المحرك من دون علم السائق.

ونوهت إلى أن من المفترض أن تقوم أجهزة الاستشعار (الحسّاسات) بإصدار صوت تنبيه للسائق من داخل لوحة القيادة، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب وجود الطالب خارج نطاق الاستشعار (النقطة العمياء). وفق “أخبار 24”.

وبيَّنت الشركة أنها تلتزم بتطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ خدمة النقل المدرسي، والتي من بينها إخضاع سائقي الحافلات لدورات تدريبية في كيفية التصرف أثناء الحوادث الطارئة.

شركة “تطوير” تكشف ملابسات واقعة تعلق طالب بحافلة مدرسية أثناء سيرها وسقوطه منها

أخبار محلية
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